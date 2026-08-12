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12 августа, 10:53

Политика

Путин заявил, что НАТО просачивается в Азиатско-Тихоокеанский регион

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

НАТО просачивается в Азиатско-Тихоокеанский регион, возрастает вероятность возникновения конфликтов. Об этом заявил Владимир Путин на завершающей стадии учений Тихоокеанского флота.

Он также указал на создание новых военно-политических блоков и их планы по размещению в Азиатско-Тихоокеанском регионе новых вооружений. Это, подчеркнул президент, является угрозой для России.

Ранее Путин заявил, что страны НАТО развязали войну против России, начав с госпереворота на Украине. По словам президента, именно это вынудило Москву защитить жителей Крыма, а позже начать проведение СВО.

Глава государства также подчеркнул, что все члены Альянса наращивают враждебные действия против России, а некоторые страны вступили в него уже после 2022 года, чтобы "разделить пирог" после ее поражения, однако поторопились.

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