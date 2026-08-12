В Зеленограде задержали велосипедиста, бросившего "коктейль Молотова" на дорогу

Фото: MAX/"Петровка, 38"

В Зеленограде полицейские задержали 26-летнего мужчину, который бросил на проезжую часть бутылку с зажигательной смесью. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел в 3-м микрорайоне. По данным полиции, мужчина на велосипеде бросил бутылку прямо во время движения. Жидкость разлилась по асфальту и загорелась. О случившемся правоохранителям сообщил очевидец.

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЗелАО установили личность подозреваемого и вскоре задержали его. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Электростали 15-летний подросток поджег заправочную колонку на АЗС. Возгорание оперативно потушили работники, школьник скрылся, но был задержан полицией.

На допросе он рассказал, что неизвестные в мессенджере, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, убедили его, что заправка принадлежит террористам и финансирует ВСУ, и под угрозами заставили совершить поджог. Возбуждено уголовное дело.