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12 августа, 17:57

Общество

В России предложили ввести должность жилищного омбудсмена

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России предложили создать должность жилищного омбудсмена. С инициативой создать институт Уполномоченного по защите жилищных прав граждан выступила заместитель председателя Фонда развития социальных инноваций в гражданском обществе "Генезис" Анастасия Павлюченкова.

По словам эксперта, сейчас граждане, столкнувшиеся с некачественными коммунальными услугами или проблемами содержания дома, вынуждены самостоятельно разбираться в сложной системе обращений и жалоб. Часто это превращается в долгий путь, поскольку специализированного независимого института, ориентированного именно на защиту жилищных прав, не существует.

Павлюченкова отметила, что аналогичные механизмы уже действуют в других сферах.

"Например, Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей (бизнес-омбудсмен). Схожая логика действует и в сфере финансовых услуг, для защиты прав и законных интересов потребителей законом предусмотрена должность финансового уполномоченного", – уверена зампред фонда.

Отдельный массив проблем касается споров, связанных с покупкой жилья в строящихся домах по договорам долевого участия. При нарушении сроков строительства, дефектах отделки или банкротстве застройщика люди годами добиваются справедливости в судах, отметила Павлюченкова.

"Для решения проблем в этой сфере необходим Уполномоченный по защите жилищных прав граждан. Лицо, у которого есть, во-первых, экспертность в жилищной сфере, а во-вторых, необходимые полномочия", – подчеркнула эксперт.

В компетенцию жилищного омбудсмена, по мнению Павлюченковой, должны входить рассмотрение обращений, запрос информации у органов власти, управляющих организаций и ТСЖ, а также возможность начинать работу по собственной инициативе при массовых или грубых нарушениях. Кроме того, он должен заниматься вопросами долевого строительства: просрочкой передачи объекта, соразмерным уменьшением цены договора при выявленных недостатках, отказами застройщика от устранения дефектов и компенсацией убытков. По аналогии с бизнес-омбудсменом он должен иметь право обращения в суд в защиту прав граждан по отдельным категориям жилищных споров.

Эксперт также предложила ввести аналогичные должности на региональном уровне, поскольку большинство проблем в сфере ЖКХ и споров дольщиков возникает именно там.

Для решения вопроса финансирования Павлюченкова предложила использовать модель софинансирования. Деятельность финансового уполномоченного, например, оплачивается из взносов финансовых организаций, а не из федерального бюджета. Эту логику можно применить и к жилищному омбудсмену: частично финансировать его из бюджета, а частично – за счет взносов застройщиков, привязанных к объему вводимого жилья или оборотам по эскроу-счетам.

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