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12 августа, 18:48

Происшествия

Американский наемник Конор Кеннеди заочно арестован в РФ

Фото: AP/Invision/Christopher Smith

Басманный суд Москвы заочно арестовал американца Конора Кеннеди, обвиняемого в участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС из зала Мосгорсуда.

"Ходатайство следственного органа подлежит удовлетворению", – сказано в постановлении суда первой инстанции.

Кеннеди объявлен в международный розыск. Однако защита американца не согласилась с решением инстанции и обжаловала его. Однако апелляция признала законным вердикт районного суда, процесс проходил в закрытом режиме.

По статье об участии наемника в вооруженном конфликте Кеннеди грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Кеннеди является внучатым племянником экс-президента США Джона Кеннеди и внуком бывшего генерального прокурора США Роберта Кеннеди.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что почти тысяча иностранных наемников, воевавших в составе украинских вооруженных формирований, объявлена в международный розыск.

Бастрыкин также отметил, что в отношении 297 иностранных боевиков расследование уже завершено. Кроме того, суды вынесли обвинительные приговоры 249 наемникам.

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