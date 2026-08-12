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12 августа, 20:45

Политика

Медведев указал на глупость выступающей против СВО молодежи

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Молодые россияне, выступающие "против всего", включая спецоперацию, часто не осознают последствий своих поступков. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на заявления зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, сделанные на встрече с экспертным советом по созданию народной программы партии "Единая Россия".

По словам Медведева, люди с "совершенно искривленными мозгами" появляются именно потому, что не понимают, что делают. При этом он признал существование "убежденных негодяев", но выразил надежду, что среди молодежи их немного.

"Это скорее от глупости и несознательности", – заключил зампред Совбеза, призвав "Единую Россию" активнее работать с таким контингентом, чтобы предотвращать подобные настроения.

Ранее Совбез РФ сообщил, что число подростков, которые совершили преступления террористического характера в результате вербовки, увеличилось в 2,2 раза в первом полугодии 2026 года. В период с января по июнь число таких несовершеннолетних выросло с 88 до 196 человек.

При этом количество подростков, совершивших преступления экстремистской направленности, увеличилось в 1,4 раза – с 62 до 87 человек. В целом за первое полугодие 2026-го количество несовершеннолетних россиян, которые преступили закон, увеличилось на 9%. Речь идет о 11,4 тысячи человек.

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