ФСБ: кураторы Киева применяют в отношении завербованных россиян тактику усложнения заданий

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Украинские кураторы применяют в отношении завербованных россиян тактику постепенного усложнения задач. Об этом оперативный сотрудник ФСБ рассказал на видео, распространенном Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

Тактику раскрыли на примере задержанного в Калужской области молодого человека, который по заданию СБУ планировал поджечь военкомат. Как пояснил сотрудник ФСБ, на первоначальном этапе фигуранту поручали сбор общедоступных сведений и мониторинг обстановки.

"По мере вовлечения в агентурную сеть задания были существенно усложнены и включали требования по подготовке диверсионных мероприятий на объекте министерства обороны Российской Федерации", – отметил он.

Преступная деятельность была заблокирована на этапе приготовления к преступлению в ходе реализации оперативной разработки.

По данным ФСБ, 22-летний житель Калужской области сам вышел на связь с представителем СБУ. Следуя указаниям, он сначала нанес на стены жилых домов надписи с оскорблениями в адрес представителей органов власти РФ.

Ранее также сообщалось, что следователи возбудили 15 уголовных дел по фактам вовлечения молодых людей в диверсионно-террористическую деятельность с помощью чат-бота "Дайвинчик/Leo".

Украинские спецслужбы использовали сервис для знакомств в целях вербовки. Под видом девушек злоумышленники знакомились с молодыми людьми, а затем присылали фишинговые ссылки якобы для взлома личных кабинетов на портале госуслуг. Следом они просили отправить геопозиции домов, школ и других объектов.