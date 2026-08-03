ФСБ предотвратила теракт у здания прокуратуры в Пятигорске

Фото: nac.gov.ru

Спецслужбы пресекли попытку совершения террористического акта у здания прокуратуры Пятигорска в Ставропольском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, по данному делу был задержан гражданин одной из стран Центральной Азии. Известно, что он сторонник запрещенной в России международной террористической организации (МТО).

Мужчина действовал по указанию функционера МТО из Сирии. Чтобы совершить дистанционный подрыв, задержанный провел разведку территории и приобрел компоненты, которые были необходимы для изготовления взрывного устройства.

При этом после совершения преступления он намеревался выехать в Сирию, где планировал вступить в ряды террористической организации.

Ранее сотрудники ФСБ задержали двух россиян в Рязанской и Вологодской областях по подозрению в государственной измене. В частности, житель Рязанской области планировал перейти на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы в дальнейшем участвовать в боевых действиях против российской армии.



Второй подозреваемый был завербован сотрудником Службы безопасности Украины. Выяснилось, что мужчина помогал украинским вербовщикам в поиске лиц для совершения диверсий и терактов.