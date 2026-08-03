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03 августа, 11:15

Общество

Сочинская погода установится в Москве 4 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сочинская погода ожидается в Москве во вторник, 4 августа. Об этом рассказала в своем канале в МАХ главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

В этот день температура поднимется до 26 градусов. По ее словам, такие же значения прогнозируются в Сочи. При этом в Москве будет без осадков, а в Сочи пойдет дождь.

Самым жарким будет день на Черноземье и в Ростовской области, где температура достигнет 35 градусов, добавила синоптик.

На текущей неделе москвичей ждет прощальная августовская жара. Начало недели будет соответствовать нормальной летней погоде. В среду, 5 августа, днем воздух прогреется до плюс 26–29 градусов, утром в низинах и у водоемов возможны "молочные" туманы.

Уже в субботу, 8 августа, в Москву придет холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном. Интенсивность ливней составит 15–20 литров воды на квадратный метр.

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 42% 3 августа

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