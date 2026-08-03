В Москве увеличено производство материнских плат при поддержке города

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Более 10 тысяч печатных плат, включая материнские платы и периферийные модули, произвела компания "ИнтехПро" с мая 2026 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, передает портал мэра и правительства столицы.

Рост выпуска стал возможен благодаря программе компенсации процентов по инвестиционному кредиту Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП). Она предусматривает возмещение 50% от ключевой ставки Центрального банка РФ. Максимальный срок поддержки – пять лет, а предельная сумма, подлежащая компенсации, – пять миллиардов рублей.

Полученные средства предприятие направило на увеличение вложений в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

"По поручению Сергея Собянина город уделяет особое внимание производству в сфере радиоэлектроники. Меры поддержки – это важный инструмент для развития, повышения производительности и создания передовой продукции, которая отвечает современным потребностям рынка", – отметил Ликсутов.

"ИнтехПро" специализируется на выпуске персональных компьютеров, мини-ПК и моноблоков на базе собственных материнских плат. В 2025 году компания вывела на рынок первый отечественный мини-ПК весом 400 граммов.

Кроме того, производитель запустил линейку периферийных вайфай-модулей, интерфейсных разъемов и USB-разветвителей. В планах – расширение ассортимента: модемы LTE, модули оперативной памяти, мониторы и клавиатуры. До конца 2026 года компания намерена увеличить штат до 140 человек.

Микропрограммное обеспечение для материнских плат "ИнтехПро" включено в реестр отечественного программного обеспечения. Готовые устройства внесены в реестр российской промышленной продукции и прошли испытания на совместимость с отечественными операционными системами и средствами защиты информации.

Такая техника востребована в госструктурах, финансовом и промышленном секторах, а также в учреждениях здравоохранения и образования, где требуется повышенный уровень безопасности.

Ранее сообщалось, что в Москве насчитывается около 4,7 тысячи промышленных площадок, на которых заняты почти 760 тысяч человек. При этом с начала текущего года в городе открыли несколько высокотехнологичных производств.