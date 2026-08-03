В Сеуте оборудовали временный морг на сотни мест из-за наплыва мигрантов

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В испанском анклаве Сеута, расположенном на севере Африки, развернули временный морг на 200 мест после массового наплыва мигрантов из Марокко, сообщает News.ru со ссылкой на Pais.

В СМИ уточнили, что около 90 иностранцев погибли при попытке пересечь границу. Также отмечается, что к массовому пересечению границы людей призывали через мессенджеры. Большинство из них – молодые мужчины, а также несовершеннолетние.

По информации министерства внутренних дел Марокко, пересечь границу испанского автономного города Сеута, расположенного на африканском побережье Средиземного моря, попытались около 40 тысяч человек. В районе Мелильи зафиксировано около 1 135 попыток пересечения границы. Всех, кто сумел добраться до этого анклава, незамедлительно вернули обратно.

Чтобы поддержать безопасность, испанское правительство приняло решение задействовать вооруженные силы. По мнению властей Марокко, за организацией нелегальной миграции могут стоять преступные группировки.

