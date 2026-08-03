Фуд-эксперт Панченко: в Россию из Индии будут поставлять мясо буйвола и креветки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий​

На российском рынке появятся креветки, мясо буйвола и манго из Индии. Об этом заявил изданию "Абзац" эксперт фуд-рынка Александр Панченко.

"Помимо этого, картофель и тропические фрукты, такие как ананасы, папайя, гуава, – все это традиционный экспорт Индии в Россию", – рассказал эксперт.

Панченко подчеркнул, что Индия давно стала одним из главных торговых партнеров России. Увеличение объемов поставок из этой страны в определенной степени связано с высоким интересом в РФ к местной культуре и кухне. Традиционно Россия импортирует из Индии рис, специи, кофе и чай.

По словам эксперта, индийские товары с учетом курса доллара и логистики на 10–15% дешевле, чем их аналоги из других стран. Он добавил, что в зависимости от продукта поставки могут быть сезонными или круглогодичными.

Ранее Индия направила РФ официальное приглашение для участия в XVIII саммите БРИКС, который пройдет в Нью-Дели 12–13 сентября. В 2026 году азиатская страна стала председателем в объединении. Основная тема мероприятия будет связана с укреплением устойчивости, инноваций, сотрудничества и устойчивого развития.