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31 июля, 15:59

Политика

Индия направила России приглашение на саммит БРИКС в Нью-Дели

Фото: 123RF.соm/aminrajput

Индия направила России официальное приглашение принять участие в XVIII саммите БРИКС, который пройдет в Нью-Дели 12–13 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в правительстве южноазиатской республики.

В этом году Индия председательствует в объединении. Главная тема индийского председательства сформулирована как "Укрепление устойчивости, инноваций, сотрудничества и устойчивого развития".

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу ранее предложил создать в БРИКС механизмы оперативного реагирования на разные события. Соответствующее заявление он сделал на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И.

По словам Шойгу, подобные рабочие механизмы необходимы при обострении международной обстановки. Они в том числе должны быть направлены на формирование резервов для преодоления последствий ЧС.

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