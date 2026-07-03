Четвертый Саммит моды БРИКС+ пройдет в Москве с 28 по 30 сентября

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Четвертый Саммит моды БРИКС+ (BRICS+ Fashion Summit) пройдет с 28 по 30 сентября в московском концертном зале "Зарядье". Это мероприятие является крупнейшим для представителей модной индустрии стран с быстрорастущей экономикой. Анонс события размещен на портале мэра и правительства столицы.

Как пояснил глава департамента культуры Алексей Фурсин, сфера моды представляет собой важный элемент креативной экономики. Поддержка проведения саммита с 2023 года предоставляет участникам возможность прямого общения с зарубежными партнерами, доступ к передовым отраслевым практикам и международной кооперации.

"За первые три года в мероприятии приняли участие представители более половины стран мира, в том числе Китая, Бразилии, Индии, Аргентины, Нигерии, Турции и других", – добавил он.

В этом году событие соберет дизайнеров, основателей модных брендов, производителей одежды, обуви, аксессуаров, материалов, представителей ретейла, маркетплейсов, инвесторов, технологические компании, отраслевые ассоциации, а также институты развития и ведущие медиа.

Деловая программа включит дискуссии о макроэкономических изменениях, трансформации потребительских предпочтений, использовании искусственного интеллекта в дизайне и производстве, а также о стратегиях масштабирования брендов и выхода на международные рынки.

Саммит планируется организовать в рамках VII Московской недели моды, запланированной на период с 26 сентября по 1 октября в Центральном выставочном зале "Манеж". Организатором выступит Фонд моды при поддержке правительства Москвы.

В настоящее время продолжается прием заявок на участие в столичной Неделе моды, он продлится до 12 июля. В рамках события гостей ждут показы коллекций отечественных и иностранных брендов, лекции ведущих экспертов и фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Shorts. Кроме того, все желающие смогут приобрести одежду, обувь и аксессуары в модном маркете.