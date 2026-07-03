03 июля, 06:31Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Домодедово
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Временные ограничения на использование воздушного пространства введены в районе столичного аэропорта Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Воздушная гавань принимает и отправляет авиарейсы только по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.
Аналогичные ограничения также действуют в столичном аэропорту Внуково. В Росавиации отметили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения вводятся в московских аэропортах на фоне очередной попытки атаки БПЛА на столицу. С полуночи 3 июля на подлете к Москве было уничтожено четыре вражеских беспилотника.
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