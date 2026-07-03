Ограничения на полеты сняты в аэропорту Жуковский

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Ограничения на прием и выпуск самолетов отменены в аэропорту Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В настоящий момент аэропорт восстанавливает график полетов и возвращается к штатному режиму работы.

Тем временем ограничения продолжают действовать в столичном аэропорту Внуково. На момент публикации авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Меры безопасности были введены в московских аэропортах на фоне очередной попытки атаки БПЛА на столицу. В ночь на 3 июля средства ПВО уничтожили два беспилотника на подлете к Москве.