Аэропорты Внуково и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию

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Временные ограничения введены на использование воздушного пространства в районе аэропортов Внуково и Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Обе авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов.

Накануне, 2 июля, ограничения на полеты несколько раз вводились в аэропорту Внуково. Авиагавань также выполняла воздушные рейсы только по согласованию с уполномоченными органами.

Помимо этого, аналогичные меры безопасности распространялись на аэропорты Домодедово и Жуковский. Однако спустя некоторое время ограничения там были отменены.