02 июля, 23:10Транспорт
Ограничения на полеты вновь объявлены во Внуково
Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вновь введены в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.
Аналогичные ограничения на использование воздушного пространства в районе Внуково уже вводились 2 июля. Авиагавань также выполняла рейсы только по согласованию с уполномоченными органами.
Спустя некоторое время данные меры были отменены. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
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