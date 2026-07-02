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02 июля, 09:22

Транспорт

Россия приняла первый прямой рейс из Танзании

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Самолет, который выполнил первый прямой рейс по маршруту Дар-эс-Салам – Москва, приземлился в аэропорту Внуково. Об этом говорят данные онлайн-табло.

Рейс TC 422 осуществил национальный перевозчик Air Tanzania.

Самолеты из Внуково в аэропорт Дар-эс-Салама и обратно будут летать по вторникам, четвергам и субботам. Авиакомпания будет выполнять рейсы на бортах Boeing 787 Dremliner.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян ранее предполагал, что отдых в Танзании станет востребованным среди россиян после запуска прямого авиасообщения.

Кроме того, стало известно о планах авиакомпании VietJet Air увеличить число рейсов между Россией и Вьетнамом. Это может произойти уже до конца года. Пока перевозчик выполняет по 50 рейсов в неделю.

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