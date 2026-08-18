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18 августа, 14:35

Общество

Врачи в Подмосковье удалили тромб из мозга 30-летней пациентки с инсультом

Фото: министерство здравоохранения Московской области

Врачи Красногорской больницы удалили тромб из мозга 30-летней пациентки с инсультом. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Минздрав Подмосковья.

Женщина поступила в медучреждение со слабостью, онемением левой стороны тела, асимметрией лица и нарушением речи после пережитого стресса. Врачами были проведены компьютерная томография головного мозга, УЗИ сердца, рентгенография грудной клетки, ЭКГ и ряд других исследований. Выяснилось, что у пациентки ишемический инсульт в области правой средней мозговой артерии.

Сразу после постановки диагноза врачи выполнили системную тромболитическую терапию и локальную эндоваскулярную трансартериальную тромбоэкстракцию – удаление тромба.

После операции женщина была выписана в удовлетворительном состоянии. Она может передвигаться сама и пройдет реабилитацию амбулаторно.

Медики предупредили, что инсульт может случиться даже у молодых пациентов, которые находятся в состоянии стресса, переутомления, а также имеют сосудистые заболевания.

Если человек чувствует резкую слабость и онемение одной стороны тела, наблюдает асимметрию лица, а зрение или речь ухудшаются, важно как можно скорее вызвать скорую. Чем раньше врачи смогут помочь, тем меньше серьезных последствий возникнет.

Ранее кузбасские хирурги спасли пациента от ампутации, удалив 50-сантиметровый тромб. Мужчина из Юрги поступил в больницу имени А. Н. Беляева в критическом состоянии с нарушенным кровообращением. Медики не только убрали тромб, но и сохранили ногу. Пациент смог ходить самостоятельно.

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