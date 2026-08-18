Первое в России производство электростатических столов запустили в Москве

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичное предприятие "ЭСТО" разработало и запустило серийное производство электростатических столов для удержания пластин, которые применяются в вакуумных установках при изготовлении микросхем, чипов и процессоров, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

Устройство позволяет удерживать пластины без механического контакта, что исключает их повреждение и загрязнение поверхности. Проект реализован при содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП).

Гарбузов отметил, что ранее компоненты поставлялись из-за рубежа, однако теперь налажено серийное производство, а главным достижением стала локализация таких столов – раньше они не выпускались в России.

"Продукция доступна как в составе собственного оборудования компании, так и для интеграции в технологические линии, эксплуатируемые по всей стране", – передает его слова портал мэра и правительства Москвы.

Компенсация процентов по кредиту от МФППиП позволила компании реконструировать производственный объект и создать лаборатории с "чистыми комнатами" – обязательным элементом для сборки высокотехнологичной продукции.

Кроме того, средства направили на приобретение оборудования для изготовления элементов электронной аппаратуры и печатных плат, механической обработки и выполнения узкоспециализированных операций, включая орбитальную и диффузионную сварку.

По словам первого заместителя гендиректора "ЭСТО" Данила Челапкина, у компании уже появились новые заказы. Благодаря дополнительной выручке предприятие может закрывать потребности рынка и уменьшать себестоимость, укрепляя свои позиции на рынке.

В штате компании работают более 120 конструкторов, технологов, программистов и специалистов по электронике. По сравнению с 2024 годом, когда проект только начинали реализовывать, команда выросла на 10%.

Еще одним преимуществом стал собственный сервисный блок: специалисты самостоятельно запускают оборудование, отрабатывают технологии и занимаются его обслуживанием.

"Это яркий пример того, как адресная помощь города трансформируется в реальный технологический суверенитет. Предприятие не просто нарастило мощности – оно закрыло критическую нишу, ранее занятую импортом", – подчеркнул генеральный директор МФППиП Сергей Чумичев.

Он также добавил, что освоение электростатических столов – непростая задача, поскольку речь идет о сложном наукоемком продукте, для выпуска которого нужна сильная инженерная команда.

В результате подобные предприятия становятся точками роста московской экономики. Из-за этого их поддержка остается стратегическим приоритетом для города.

Ранее сообщалось, что в столице запустили высокотехнологичную линию по выпуску жидких стерильных лекарственных препаратов, в которую вошел комбинированный препарат для лечения катаракты, способствующий восстановлению тканей глаза.

Общая площадь нового предприятия составляет более 1,3 тысячи квадратных метров. Выход на полную мощность позволит выпускать свыше 10 миллионов флаконов глазных капель ежегодно.

