Собянин: Москва показала уникальные промышленные разработки на "Иннопроме"

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва презентовала на 16-й Международной промышленной выставке "Иннопром" свои уникальные разработки. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

На стенде столицы можно увидеть более 50 экспонатов от 38 компаний из разных отраслей. Это робототехника, вертикальный транспорт, радиоэлектроника, электромобилестроение, авиакосмос, медицина, фармацевтика.



"Среди них – передовые решения 15 резидентов ОЭЗ "Технополис Москва", флагмана разработки высокотехнологичной продукции", – сказано в сообщении мэра.



В сфере микроэлектроники представлены первый ИИ-ускоритель на отечественном чипе, первый российский высокоскоростной оптический трансивер, фотонная интегральная схема.

В области медицины показаны первый российский аппарат для проведения сердечно-легочной реанимации, разработки в сфере медицинской кибернетики, ассистивных технологий, техника для инфекционного контроля.

Кроме того, были презентованы электрическая вакуумная уборочная машина и литийионная продукция кластера производств электрических батарей.



"Компании – участники Московского инновационного кластера знакомят с роботом-манипулятором и роботом-уборщиком, высокомощным накопителем энергии на базе суперконденсаторных технологий, двигательной установкой для надежной и эффективной работы на орбите Земли спутников массой больше 200 килограммов", – указал мэр.



Участие в "Иннопроме" дает возможность московским производителям выстроить новые деловые связи, обсудить совместные проекты, в том числе с зарубежными компаниями, подчеркнул градоначальник.

Ранее московские власти расширили программу финансовой поддержки патентования разработок в России. Размер грантов составит 150 тысяч рублей. Подать заявку можно на платформе Московского инновационного кластера i.moscow.