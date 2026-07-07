BBC: принцу Гарри не разрешили остановиться в Букингемском дворце

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Принц Гарри не сможет остановиться в Букингемском дворце во время своего визита в Великобританию, который начнется 7 июля. Об этом сообщает BBC.

Данная поездка принца на родину станет первой с сентября 2025 года. Поводом являются мероприятия в честь начала обратного отсчета до Игр непобежденных – соревнований для больных и раненых военных. Они пройдут в 2027 году. Принц Гарри – основатель этих игр.

Изначально СМИ писали, что он должен был остановиться в Букингемском дворце. Однако, по данным источников, Гарри слишком поздно ответил на приглашение о размещении в королевской резиденции, поэтому все-таки не сможет там остаться.

Ранее ходили слухи, что принц приедет в Соединенное Королевство со всей семьей. Якобы его жена Меган Маркл очень хотела бы этого. Однако пока что ни она, ни сын Арчи, ни дочь Лилибет не присоединились к Гарри "из соображений безопасности".

Инсайдеры надеются, что Маркл с детьми все-таки появится в Великобритании, но позже. Утверждалось, что король Карл III хочет увидеть своих внуков. В частности, по данным журналистки Ингрид Сьюард, монарх рассчитывает наладить отношения с ними.