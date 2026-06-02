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02 июня, 13:25

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Daily Mirror: Карл III хочет встретиться с детьми принца Гарри, но без Уильяма

Карл III захотел встретиться с внуками от принца Гарри

Фото: Getty Images/Chris Jackson

Британский король Карл III намерен увидеть детей принца Гарри и Меган Маркл. Однако при встрече не должен присутствовать принц Уильям и его семья, пишет таблоид Daily Mirror.

Обозреватель Ингрид Сьюард утверждает, что монарх хочет наладить отношения со своими внуками Арчи и Лилибет. Он их практически не видел после того, как сын с невесткой покинули Великобританию и переехали в США.

Герцог Сассекский, по слухам, не против привезти детей в Соединенное Королевство в 2026 году. Однако он это сделает, если будет решен вопрос с охраной его семьи.

Сьюард добавила, что долгожданная встреча может произойти в шотландском поместье Балморал. Там у Карла III есть специальные коттеджи для гостей. Кроме того, у короля в Шотландии будет свободное время.

Журналистка обратила внимание на важный нюанс – в момент приезда принца Гарри с семьей в поместье не должно быть принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Ранее появились фрагменты книги королевского биографа Тома Бауэра. В них говорится о том, что принц Гарри и Маркл поссорилась с принцем Уильямом летом 2018 года. Утверждалось, что на ситуацию резко отреагировала королева Камилла. Она якобы сказала подруге, что "Меган промыла Гарри мозги".

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