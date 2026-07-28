Роскачество предупредило о мошенниках, создающих фейковые сайты визовых центров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В России активизировались мошенники, которые создают поддельные сайты-двойники визовых центров и предлагают платно записаться на подачу документов. Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества.

Такая активность связана с периодом отпусков. Злоумышленники полностью копируют официальные ресурсы визовых центров и берут деньги за услуги, которые на самом деле бесплатны. При этом их стоимость у мошенников может достигать 150 тысяч рублей.

Иногда аферисты записывают заявителей на неверную категорию визы или просят оплатить сдачу биометрических данных, хотя настоящий визовый центр не взимает за это деньги.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко отметил, что чаще всего жертвами становятся пожилые люди, чьи дети проживают за рубежом. Они не всегда могут помочь родителям удаленно, а людям старшего возраста трудно разобраться во всем самостоятельно.

Ранее мошенники запустили фейковый телеграм-бот, выдающий себя за официальный сервис киберполиции России. Там пользователю предлагают оформить платную подписку на "защиту" от киберугроз или ввести код из СМС. На самом деле так аферисты получают доступ к аккаунту жертвы.

