Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июля, 16:47

Безопасность

Роскачество предупредило о мошенниках, создающих фейковые сайты визовых центров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В России активизировались мошенники, которые создают поддельные сайты-двойники визовых центров и предлагают платно записаться на подачу документов. Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества.

Такая активность связана с периодом отпусков. Злоумышленники полностью копируют официальные ресурсы визовых центров и берут деньги за услуги, которые на самом деле бесплатны. При этом их стоимость у мошенников может достигать 150 тысяч рублей.

Иногда аферисты записывают заявителей на неверную категорию визы или просят оплатить сдачу биометрических данных, хотя настоящий визовый центр не взимает за это деньги.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко отметил, что чаще всего жертвами становятся пожилые люди, чьи дети проживают за рубежом. Они не всегда могут помочь родителям удаленно, а людям старшего возраста трудно разобраться во всем самостоятельно.

Ранее мошенники запустили фейковый телеграм-бот, выдающий себя за официальный сервис киберполиции России. Там пользователю предлагают оформить платную подписку на "защиту" от киберугроз или ввести код из СМС. На самом деле так аферисты получают доступ к аккаунту жертвы.

Читайте также


безопасность

В Сети раскритиковали россиянку, которая развеяла прах матери над рекой

В целом нарушения каких-либо норм в подобных действиях нет, однако есть нюансы

Читать
закрыть

Москвичка едва не потеряла зуб из-за опасного эксперимента

Установка пломб без специального оборудования и знаний может нанести серьезный вред здоровью

Читать
закрыть

В Сети поспорили из-за отказа курьера поднимать тяжелый заказ

В интернете завирусилась история курьера, который не захотел доставлять 30 л воды на 23‑й этаж

Сотрудник сервиса доставки должен связаться с куратором для решения проблемы с заказом

Читать
закрыть

Стоит ли бояться появившегося в столичном регионе паука каракурта

Каракурта, в народе называемого черной вдовой, уже не первый год замечают в столице и области

После укуса яд распространяется по организму, вызывая сильную нарастающую боль

Читать
закрыть

Почему на Эльбрусе так часто погибают альпинисты?

За несколько дней на горе погибли несколько туристов, в том числе иностранных

Каждому участнику восхождения необходимо серьезно готовиться к походу

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от сдачи квартиры фейковым арендаторам

Преступная схема может приносить сотни тысяч рублей в месяц с одного объекта

Необходимо четко составлять договор

Читать
закрыть

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика