28 июля, 15:57Безопасность
Мошенники создали фейковый бот в Telegram от имени киберполиции России
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Мошенники запустили поддельный телеграм-бот, который выдает себя за официальный сервис киберполиции России. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Злоумышленники предлагают пользователям оформить платную "подписку от киберугроз" либо ввести шестизначный код. На самом деле это необходимо для последующего хищения аккаунта в мессенджере. Для убедительности мошенники используют официальную символику киберполиции России, отметили в ведомстве.
Правоохранители подчеркнули, что подразделения МВД России не предоставляют платных услуг по информированию граждан о киберугрозах. Любые подобные предложения являются мошенничеством.
Помимо этого, мошенники также начали обманывать россиян с помощью фейковых сайтов по продаже садовой мебели. В основном аферисты следуют одной схеме: настаивают на предоплате для бронирования или оплате доставки товара. Как только жертва перечисляет деньги фейковому продавцу, тот сразу исчезает.
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