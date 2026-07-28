Мошенники создали фейковый бот в Telegram от имени киберполиции России

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Мошенники запустили поддельный телеграм-бот, который выдает себя за официальный сервис киберполиции России. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Злоумышленники предлагают пользователям оформить платную "подписку от киберугроз" либо ввести шестизначный код. На самом деле это необходимо для последующего хищения аккаунта в мессенджере. Для убедительности мошенники используют официальную символику киберполиции России, отметили в ведомстве.

Правоохранители подчеркнули, что подразделения МВД России не предоставляют платных услуг по информированию граждан о киберугрозах. Любые подобные предложения являются мошенничеством.

Помимо этого, мошенники также начали обманывать россиян с помощью фейковых сайтов по продаже садовой мебели. В основном аферисты следуют одной схеме: настаивают на предоплате для бронирования или оплате доставки товара. Как только жертва перечисляет деньги фейковому продавцу, тот сразу исчезает.