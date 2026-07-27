Россиян предупредили о новом способе хищения аккаунтов Telegram

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Аферисты разработали новый способ хищения аккаунтов в Telegram без пароля и СМС. Об этом ТАСС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Эксперты обнаружили вредоносную программу, которая распространяется под названием "Обновление телеметрии Windows". После запуска на компьютере она крадет данные сессии Telegram для Windows. Это дает злоумышленникам возможность получить доступ к учетной записи без необходимости ввода пароля или кодов подтверждения.

По словам специалистов, файл может попасть на устройство при загрузке программы из непроверенного источника. В целях защиты они рекомендовали скачивать приложения только с проверенных ресурсов, не открывать подозрительные вложения и ссылки в электронной почте и мессенджерах, а также обновлять операционную систему, приложения и запускать антивирус.

Также пользователям посоветовали проверять список активных сеансов в Telegram и отключать неизвестные устройства.

Ранее аферисты начали обманывать пенсионеров, представившись сотрудниками Пенсионного фонда. Злоумышленники угрожают им снижением размера пенсии из-за ошибки, якобы допущенной в документах. После этого мошенники выманивают код под предлогом записи на прием.