Эксперты "Перезвони сам" предупредили о схемах мошенников при поиске работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мошенники начали выдавать себя за работодателей, чтобы выманить деньги и личные данные у людей, ищущих работу. Об этом рассказали эксперты проекта "Перезвони сам" на портале мэра и правительства Москвы.

Особенно уязвимы перед такими схемами молодые специалисты, школьники и студенты, которые ищут подработку. Аферисты публикуют заманчивые объявления, гарантирующие высокую зарплату при минимальной нагрузке.

Руководитель проекта "Перезвони сам" столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина напомнила, что отклик на предложения с чрезмерно привлекательными условиями или требующими предоплаты может привести к потере денег и конфиденциальных данных.

"Главное правило здесь – сохранять критическое мышление. Работодатель, который действительно заинтересован в сотруднике, обеспечивает его всем необходимым в соответствии с Трудовым кодексом", – отметила Шилина.

Один из самых распространенных видов интернет-мошенничества при трудоустройстве – задания по выкупу товаров на маркетплейсах. Аферисты заманивают людей сообщениями о легком заработке на Wildberries или Ozon и предлагают ставить лайки, добавлять товар в избранное или писать отзывы. Затем фейковые работодатели предлагают более выгодное задание – выкупить товар компании за свой счет, чтобы повысить рейтинг продавца, и обещают вернуть деньги с процентами. Как только жертва переводит средства на личную карту, мошенники исчезают.

Нередко злоумышленники предлагают пройти платную профессиональную подготовку. Однако по трудовому законодательству все расходы на обучение, необходимое для выполнения должностных функций, обязан оплачивать или компенсировать работодатель.

Прежде чем соглашаться на вакансию, специалисты советуют собрать максимум информации об организации. Мошенники часто создают поддельные страницы, меняя в домене одну букву. Переход по ссылке ведет на поддельный сайт, где у соискателя могут выманить логин, пароль, данные банковской карты или другую конфиденциальную информацию.

Эксперты "Перезвони сам" рекомендуют проверить организацию через сервис "Проверь себя и контрагента" Федеральной налоговой службы. Если компания не зарегистрирована в государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, это серьезный повод не доверять работодателю и не предоставлять свои документы.

Во время телефонного разговора или личного общения злоумышленники могут попросить паспортные данные, реквизиты банковских карт или пароли. Добросовестного работодателя на этапе переговоров интересуют исключительно профессиональные качества соискателя. Всю личную информацию следует передавать только при подписании документов в отделе кадров компании.

Кроме того, иногда мошенники под видом нанимателей предлагают скачать приложение для получения тестовых заданий. Программа может вести запись экрана, загружать любые приложения на устройства нужно только из официальных магазинов.

Для защиты от мошенничества и недобросовестных действий эксперты советуют сохранять все письма и документы, полученные от потенциального работодателя.

Информационный проект "Перезвони сам" создан в 2022 году. Он помогает жителям столицы уберечь себя и близких от телефонного и интернет-мошенничества.

Вместе с тем государство усиливает системное противодействие разным видам мошенничества на фоне эволюции преступных схем. Главным инструментом остается система "Антифрод", которая объединяет банки, операторов связи и регуляторов для оперативного обмена данными. На портале госуслуг также доступны инструменты самозащиты.