Nokia выпустит кнопочный телефон с ИИ-функциями

Фото: x.com/smashx_60

Производитель HMD Global выпустит кнопочный телефон Nokia 250 4G с ИИ-функциями и двумя камерами со вспышкой. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на инсайдера smashx_60, опубликовавшего фото и характеристики устройства в соцсети X.

По данным источника, телефон получит дисплей размером 2,8 дюйма, 256 МБ оперативной памяти и 2 ГБ встроенной памяти. Кроме того, устройство оснастят процессором Unisoc T137 и аккумулятором емкостью 1 950 мАч.

Также уточняется, что одна из камер Nokia 250 4G будет иметь разрешение 2 Мп, а вторая – 0,3 Мп. Основной операционной системой телефона станет RTOS.

Помимо этого, устройство получит специальную кнопку для использования ИИ-функций, среди которых – поддержка платежной системы Alipay, голосовой перевод, фильтрация спам-звонков и сканер QR-кодов.

Отличительными особенностями телефона станут разъем USB Type-C, поддержка Bluetooth 5.0 и разъем 3,5-мм для проводных наушников.

Ранее сообщалось, что цена iPhone Air снизилась в России более чем на 20% с начала 2026 года. В магазинах устройство продают за сумму от 60 тысяч рублей. В январе цена смартфона составляла не менее 80 тысяч рублей, а в мае его продавали по стоимости не ниже 70 тысяч.