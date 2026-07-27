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27 июля, 18:04

Технологии

Nokia выпустит кнопочный телефон с ИИ-функциями

Фото: x.com/smashx_60

Производитель HMD Global выпустит кнопочный телефон Nokia 250 4G с ИИ-функциями и двумя камерами со вспышкой. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на инсайдера smashx_60, опубликовавшего фото и характеристики устройства в соцсети X.

По данным источника, телефон получит дисплей размером 2,8 дюйма, 256 МБ оперативной памяти и 2 ГБ встроенной памяти. Кроме того, устройство оснастят процессором Unisoc T137 и аккумулятором емкостью 1 950 мАч.

Также уточняется, что одна из камер Nokia 250 4G будет иметь разрешение 2 Мп, а вторая – 0,3 Мп. Основной операционной системой телефона станет RTOS.

Помимо этого, устройство получит специальную кнопку для использования ИИ-функций, среди которых – поддержка платежной системы Alipay, голосовой перевод, фильтрация спам-звонков и сканер QR-кодов.

Отличительными особенностями телефона станут разъем USB Type-C, поддержка Bluetooth 5.0 и разъем 3,5-мм для проводных наушников.

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