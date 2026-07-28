Свыше тысячи жителей Черемушек начали осмотр квартир по реновации на Профсоюзной улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более тысячи жителей 5 старых домов в районе Черемушки приступили к поэтапному осмотру новых квартир в новостройке по адресу улица Профсоюзная, дом 37. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, дом возвели с помощью технологии крупномодульного строительства за 8 месяцев. Туда переедут жители старых домов на улице Гарибальди. Сейчас в Черемушках переезжают или завершили переселение жители 24 зданий. Всего в районе предстоит расселить 119 домов старого жилого фонда, новые квартиры получат более 24 тысяч москвичей.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что новостройка на Профсоюзной улице – самый большой дом по программе реновации, построенный из крупных модулей. Его общая площадь – 46,5 тысячи квадратных метров.

Жилой комплекс состоит из 3 секций, в нем оборудовано 528 квартир, в том числе 8 для маломобильных граждан. Общая площадь квартир превышает 31 тысячу квадратных метров. В них выполнена улучшенная отделка по стандартам программы. На территории дома создали безбарьерную среду: при входах в подъезды, в вестибюлях и лифтовых холлах нет лестниц и порогов. Двор благоустроили и озеленили.

Как отметила руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева, этот жилой комплекс стал 9-м домом, переданным под заселение участников программы реновации в районе Черемушки.

В середине июля почти 240 москвичей из дома 31, корпуса 1, на улице Гарибальди начали выбирать предложенное жилье. Спустя неделю к осмотру присоединились более 400 жителей корпусов 1 и 4 дома 21 на той же улице. В конце июля подключатся еще свыше 360 горожан из корпусов 5 и 6 дома 21. Около 100 жителей уже дали согласие на переезд и начали оформлять документы.

Для комфортного переезда город бесплатно предоставляет грузчиков и автомобиль, а подготовиться к переезду помогает общая инструкция в суперсервисе "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru. Там можно узнать об организации процесса и необходимых документах, а также настроить параметры переезда для получения инструкции под конкретную ситуацию.

Ранее стало известно, что в первом полугодии текущего года по реновации возвели на 33% больше жилья, чем за аналогичный период 2025 года. За это время построено 37 домов, в которых обустроено свыше 11,5 тысячи квартир. Их жилая площадь превышает 650 тысяч квадратных метров. Новостройки появились в 27 районах 9 округов Москвы.