Ограничения на полеты сняты в Домодедово и Жуковском

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Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Меры вводились для обеспечения безопасности полетов, пояснили в ведомстве.

28 июля Домодедово принимал и выпускал рейсы по согласованию с соответствующими органами. Такой же режим действовал в Жуковском. Затем оба перешли на ограниченный режим работы.

Такие меры были введены на фоне попытки вражеских БПЛА атаковать Москву. В ночь на 28 июля в направлении столичного региона летело свыше 390 дронов. Большая часть из них была нейтрализована на дальних подступах.