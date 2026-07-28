Ограничения на полеты введены в Домодедово и Жуковском

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский, передает пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Утром во вторник, 28 июля, Домодедово выпускал и принимал рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Меры вводились на фоне ограничения воздушного пространства в районе авиагавани. Аналогичный режим работы действовал в Жуковском.

Ограничения на полеты введены на фоне очередной попытки вражеских БПЛА атаковать Москву. В ночь на 28-е число в направлении столичного региона летело более 390 БПЛА. Большая часть из них была нейтрализована на дальних подступах.

