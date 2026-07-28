Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июля, 19:39

В мире

В Иране обвиненного в изнасиловании актера приговорили к 99 ударам плетью

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Известного иранского киноактера Педжмана Джамшиди, обвиненного в изнасиловании, приговорили к 99 ударам плетью за внебрачную связь, сообщило издание Tages Anzeiger.

Жалобу на него в 2025 году анонимно подала актриса. Джамшиди ненадолго арестовывали, однако он смог выйти под залог и уехать из страны. Кроме того, он отрицает все обвинения, которые против него выдвинуты.

Позже девушка выступила публично. Актер вернулся в Иран. Данный инцидент привел к широкой дискуссии о насилии в иранской киноиндустрии

Суд оправдал артиста по обвинению в изнасиловании, однако признал его виновным в "незаконных отношениях" – за это мужчину приговорили к 99 ударам плетью. У Джамшиди есть право обжаловать приговор в Верховном суде Ирана, но в настоящий момент судебные органы официальных комментариев не предоставили.

Ранее в Индонезии пара была наказана в соответствии с нормами шариата, действующими в провинции Ачех: за секс вне брака каждому назначили по 100 ударов плетью, а за распитие алкоголя в общественном парке – еще по 40 ударов. Во время исполнения наказания женщина потеряла сознание, после чего ее госпитализировали.

Читайте также


судыза рубежомкультура

В Сети раскритиковали россиянку, которая развеяла прах матери над рекой

В целом нарушения каких-либо норм в подобных действиях нет, однако есть нюансы

Читать
закрыть

Москвичка едва не потеряла зуб из-за опасного эксперимента

Установка пломб без специального оборудования и знаний может нанести серьезный вред здоровью

Читать
закрыть

В Сети поспорили из-за отказа курьера поднимать тяжелый заказ

В интернете завирусилась история курьера, который не захотел доставлять 30 л воды на 23‑й этаж

Сотрудник сервиса доставки должен связаться с куратором для решения проблемы с заказом

Читать
закрыть

Стоит ли бояться появившегося в столичном регионе паука каракурта

Каракурта, в народе называемого черной вдовой, уже не первый год замечают в столице и области

После укуса яд распространяется по организму, вызывая сильную нарастающую боль

Читать
закрыть

Почему на Эльбрусе так часто погибают альпинисты?

За несколько дней на горе погибли несколько туристов, в том числе иностранных

Каждому участнику восхождения необходимо серьезно готовиться к походу

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от сдачи квартиры фейковым арендаторам

Преступная схема может приносить сотни тысяч рублей в месяц с одного объекта

Необходимо четко составлять договор

Читать
закрыть

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика