В Иране обвиненного в изнасиловании актера приговорили к 99 ударам плетью

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Известного иранского киноактера Педжмана Джамшиди, обвиненного в изнасиловании, приговорили к 99 ударам плетью за внебрачную связь, сообщило издание Tages Anzeiger.

Жалобу на него в 2025 году анонимно подала актриса. Джамшиди ненадолго арестовывали, однако он смог выйти под залог и уехать из страны. Кроме того, он отрицает все обвинения, которые против него выдвинуты.

Позже девушка выступила публично. Актер вернулся в Иран. Данный инцидент привел к широкой дискуссии о насилии в иранской киноиндустрии

Суд оправдал артиста по обвинению в изнасиловании, однако признал его виновным в "незаконных отношениях" – за это мужчину приговорили к 99 ударам плетью. У Джамшиди есть право обжаловать приговор в Верховном суде Ирана, но в настоящий момент судебные органы официальных комментариев не предоставили.

Ранее в Индонезии пара была наказана в соответствии с нормами шариата, действующими в провинции Ачех: за секс вне брака каждому назначили по 100 ударов плетью, а за распитие алкоголя в общественном парке – еще по 40 ударов. Во время исполнения наказания женщина потеряла сознание, после чего ее госпитализировали.

