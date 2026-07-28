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28 июля, 19:08

Происшествия

Бастрыкину доложат по делу об опасных методиках лечения детей с аутизмом в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после жалоб родителей на методику лечения детей с аутизмом в одной из московских клиник. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В социальных сетях появилась информация, что более 100 семей предъявили претензии к частной организации, оказывающей услуги по лечению аутизма. Родители заявили о применении необоснованных и потенциально опасных методов, а также об ухудшении состояния детей после терапии.

Следственные органы завели уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и о мошенничестве. Доклад представит руководитель Главного следственного управления СК по Москве Дмитрий Беляев. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее в Новороссийске открыли уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности" после смерти ребенка в частной клинике. Местные телеграм-каналы писали, что в клинике якобы не было нужных лекарств для экстренной помощи пациенту.

Родителей попросили сходить в аптеку, при этом врачи якобы не понимали, как препараты нужно использовать. Специалисты назначили проведение судебно-медицинской экспертизы.

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