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29 июля, 07:37

Политика

Трамп назвал очень хорошей встречу с Зеленским

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп назвал очень хорошей прошедшую в Белом доме встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

"Для меня было большой честью встретиться с президентом Украины Зеленским. Мы обсудили множество вопросов. Встреча прошла очень хорошо!" – написал Трамп.

Трамп также заявил о продуктивной встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, на которой, по его словам, тоже удалось обсудить множество важных вопросов.

Разговор Зеленского с Трампом в Белом доме продолжался около часа. Со стороны США в переговорах приняли участие шеф Пентагона Пит Хегсет, глава американского минфина Скотт Бессент, госсекретарь США Марко Рубио и другие чиновники.

Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) также сообщил о продуктивной встрече украинской и американской делегаций. По его словам, стороны договорились активизировать переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине на всех уровнях.

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Сюжет: Переговоры по Украине
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