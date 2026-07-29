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29 июля, 09:26

Транспорт

Садовое кольцо перекроют из-за велогонки и велофестиваля 1 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Проезд по Садовому кольцу и прилегающим улицам будет ограничен 1 августа в связи с проведением Ночного велофестиваля и велогонки "Вечернее Садовое кольцо". Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Полностью движение перекроют с 15:00 1 августа до 01:00 2 августа на Садовом кольце, а также на Зубовской улице от проезда Девичьего Поля до Садового кольца. Кроме того, с 00:01 до 23:59 1 августа будет закрыт проезд Девичьего Поля от Зубовской улицы до улицы Плющихи. С 17:00 1 августа до окончания мероприятия закроют улицу Большую Пироговскую от улицы Еланского до Зубовской.

Также вводится ограничение движения по одной полосе в каждом направлении. С 00:01 до 17:00 1 августа оно будет действовать на Зубовской улице от Дашкова переулка до Большой Пироговской и на Большой Пироговской от улицы Еланского до Зубовской. Аналогичные ограничения введут в проезде Девичьего Поля от Зубовской до Плющихи: с 16:00 31 июля до 23:59 и с 00:01 до 05:00 2 августа.

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

Парковка на участках Зубовской и Большой Пироговской улиц будет запрещена с 00:01 30 июля. С 00:01 31 июля парковку запретят на всех участках, где вводятся временные ограничения движения. Кроме того, с 16:00 31 июля до 23:59 и с 00:01 до 05:00 2 августа нельзя будет оставлять машины в проезде Девичьего Поля от Зубовской до Плющихи.

Во время проведения мероприятий подъезд к ряду объектов на Садовом кольце станет временно недоступен. Водителей просят заранее планировать маршрут и по возможности выбирать пути объезда.

Между тем участников Ночного велофестиваля ожидает насыщенная развлекательная программа. В рамках мероприятия запланированы диджей-батл, экстрим-шоу джамперов и трюковое велошоу. Также состоится награждение победителей конкурса костюмов.

В фестивальном городке будут работать веломастерские и пункты проката, интерактивные зоны с призами. Перед стартом профессиональные спортсмены проведут разминку для всех участников.

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