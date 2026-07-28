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28 июля, 13:39

Транспорт

РЖД опровергли сообщения о введении новых правил перевозок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российские железные дороги опровергли сообщения о введении изменений в правила перевозок пассажиров с 1 августа. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба компании.

Некоторые издания ранее писали, что с указанной даты якобы ужесточатся требования к перевозке багажа и порядку проверки билетов.

"Информация, распространяемая в ряде СМИ, о якобы планируемых изменениях <...> не соответствует действительности", – заверили в РЖД.

Между тем Российские железные дороги возобновили продажу билетов на поезда, следующие на юг, на октябрь 2026 года. Реализация проездных документов была приостановлена из-за корректировки расписания и ремонта инфраструктуры.

Изменения коснулись, в частности, и отправляющихся на курорты Кавминвод и Черноморского побережья составов. Однако к настоящему моменту удалось завершить все корректировки, в связи с чем пассажирам рекомендовали включить уведомления в приложении "РЖД Пассажирам" для оперативного получения информации об открытии продаж.

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