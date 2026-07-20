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20 июля, 10:27

Транспорт

РЖД возобновили продажу билетов на южные направления на осень

Фото: depositphotos/dugwy​

Российские железные дороги (РЖД) вновь стали продавать билеты на поезда, следующие на юг, на октябрь 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба компании в комментарии РИА Новости.

Ранее в июле продажа билетов на ряд поездов южного направления на октябрь была приостановлена. Причиной стали корректировка расписания и ремонтом инфраструктуры. Изменения коснулись, в частности, и отправляющихся на курорты Кавминвод и Черноморского побережья составов.

"Корректировка графика завершена, в настоящее время продажи билетов на поезда открыты", – заявили в РЖД.

Компания посоветовала пассажирам включить уведомления в приложении "РЖД Пассажирам". Так они смогут оперативно получать сведения об открытии продаж на нужные поезда.

Ранее РЖД восстановили продажу билетов на сентябрь 2026 года. Тогда приостановку также связывали с корректировкой расписания.

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