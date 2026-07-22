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22 июля, 09:57

Общество

Минпросвещения окажет помощь Крыму в подготовке к новому учебному году

Фото: depositphotos/Devin_Pavel​

Минпросвещения РФ окажет необходимую помощь Крыму и Севастополю в подготовке к новому учебному году. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов.

Министр встретился с главой Крыма Сергеем Аксеновым и пообещал к 1 сентября поставить республике новые учебники. Также планируется строительство новой школы в Симферополе.

Кроме того, как отметил Кравцов, специалисты будут обязательно проводить капитальный ремонт дошкольных и образовательных учреждений Крыма.

Глава ведомства также поблагодарил педагогов за их неравнодушие и силу воли.

Ранее Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дополнительные каникулы для первоклассников. Согласно документу, они должны пройти с 15 по 21 февраля 2027 года. При этом новый учебный год рекомендуется начать 1 сентября 2026 года, а завершить 26 мая 2027 года.

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