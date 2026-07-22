Daily Star: в Великобритании из тюрем могут выпустить тысячи насильников и педофилов

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Великобритания хочет освободить досрочно порядка 2,5 тысячи заключенных из-за переполненности тюрем. Среди вышедших на свободу могут оказаться осужденные педофилы и насильники, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Daily Star.

Новые правила дают возможность выпустить некоторых осужденных за тяжкие преступления, если они отсидели по крайне мере половину срока. Раньше им нужно было отбыть две трети наказания.

Первые освобождения произойдут уже в сентябре. Министерство юстиции страны направило около 9 тысяч уведомлений потерпевшим. Ведомство сообщило в письмах о возможном выходе преступников на свободу раньше срока. Минюст пообещал, что эта мера не распространится на особо опасных преступников.

Новый британский премьер-министр Энди Бернэм, по данным СМИ, намерен исключить из программы насильников и людей, которые были осуждены за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

Бернэм вступил в должность премьер-министра Великобритании 20 июля. Политик в своей первой речи пообещал провести внутренние реформы в различных сферах, однако ничего не сказал о внешней политике страны.