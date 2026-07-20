Кот Ларри пошутил, что Стармер рассказал Бернэму, как его кормить

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Главный мышелов резиденции британского премьера на Даунинг-стрит кот Ларри пошутил, что экс-премьер-министр Кир Стармер передал новому главе правительства Энди Бернэму основные рабочие инструкции, а именно расписание приемов пищи питомца.

Ларри предпочитает завтракать в 9 утра, а поздний завтрак у него в 10:30. Обед он устраивает себе в полдень, и между основными приемами пищи он не отказывается от множества перекусов.

"Все остальное в этой работе – сущие пустяки", – говорится в тексте под фотографией, размещенной в аккаунте кота Ларри в соцсети X, на которой Стармер беседует с Бернэмом.

Бернэм вступил в должность премьер-министра Великобритании 20 июля. В своей первой речи в новом качестве он пообещал провести внутренние реформы в различных сферах.

При этом информация о том, что новым лидером Лейбористской партии Британии избран 56-летний Бернэм, появилась 17 июля. Тогда Ларри пошутил, что главной обязанностью нового премьера станет забота о нем.