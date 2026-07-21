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21 июля, 10:47

Политика

Турция продолжила переговоры о реэкспорте ЗРК С-400 другим странам

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Турция продолжает обсуждать с третьими государствами реэкспорт зенитно-ракетных систем (ЗРК) С-400, которые приобрела у России. Такое заявление сделал глава турецкого Минобороны Яшар Гюлер, пишет газета Türkiye.

По словам министра, планы национальной обороны строятся, исходя из тщательного анализа угроз.

"В рамках продолжающегося процесса с США в военно-политической сфере, набирающего позитивную динамику, ведется поиск решений путем взаимопонимания и сотрудничества по вопросам, доставшимся из прошлого и также касающимся третьих стран", – сказал Гюлер, слова которого приводит News.ru.

Ранее журналисты писали, что Турецкая Республика передала ЗРК С-400 третьей стране. Утверждалось, что системы могут отправить в одно из государств Персидского залива, например в ОАЭ или Катар.

В свою очередь, американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут снять санкции с Турции после ее отказа от российских ЗРК. Вашингтон вводил ограничения именно из-за покупки Анкарой С-400.

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