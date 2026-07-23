Граф Петр Шереметев выписан из больницы

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Граф Петр Шереметев выписан из НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Об этом Агентству "Москва" сообщили в справочной больницы.

О том, что Шереметев попал в медучреждение, стало известно 22 июля. Изначально его доставили в диагностическое отделение.

Шереметев – архитектор, меценат, общественный деятель и глава графского рода Шереметевых.

До этого сообщалось о госпитализации заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. В СМИ распространилась информация, что она попала в реанимацию. Причиной госпитализации стали последствия ОРВИ.

Позже ее выписали из больницы. Тарасова рассказала, что чувствует себя нормально.