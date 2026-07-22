Агентство "Москва": граф Петр Шереметев попал в больницу

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Граф Петр Шереметев доставлен в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на справочную медучреждения.

Собеседник уточнил, что в настоящее время он находится в диагностическом отделении.

"Пока еще идет диагностика", – говорится в сообщении.

Шереметьев является архитектором, меценатом, общественным деятелем и главой графского рода Шереметьевых.

Ранее сообщалось о госпитализации заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. В СМИ изначально распространилась информация, что она попала в реанимацию. Причиной госпитализации послужили последствия ОРВИ.

Позже ее выписали из больницы. Тарасова рассказала, что чувствует себя нормально.

