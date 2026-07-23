Певицу Mia Boyka обвинили в неуплате за парик для клипа "Экспонат"

Фото: Legion-Media.com/ТАСС/Михаил Терещенко

Мастер по изготовлению париков заявила, что певица Mia Boyka (настоящее имя – Мария Бойко. – Прим. ред.) не оплатила ее работу. Об этом сообщил телеграм-канал "Блокнот Старс".

По словам мастера, речь идет о двух изделиях. Один парик предназначался для съемок клипа "Экспонат", второй – для концертных выступлений.

Женщина рассказала, что менеджер певицы связался с ней и попросил подобрать парики из портфолио. Нужных моделей в наличии не оказалось, поэтому специалист решила изготовить два новых для примерки.

"Я была уверена, что именно те два, которые я сделала, подойдут идеально. Они получились очень кукольными и максимально наивными", – отметила она.

Мастер заверила, что спустя месяц деньги за работу так и не поступили. Сама Mia Boyka никак не прокомментировала обвинения, ограничившись ироничной репликой под видео: "Ее фамилия не склоняется".

Ранее сообщалось, что в мае певица решила закрыть свое ИП, которое осенью прошлого года расширила на сельское хозяйство. Она хотела разводить овец, коз, птиц и свиней, а также выращивать зерновые культуры и рассаду.