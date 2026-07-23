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23 июля, 18:31

Экономика

Запрет на экспорт бензина могут продлить в России на полгода

Фото: 123RF.com/edbelkin

Российские власти обсуждают продление запрета на экспорт бензина на полгода и дизельного топлива на месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в отрасли.

Собеседники агентства уточнили, что ограничение на экспорт дизеля для непроизводителей могут продлить также на полгода.

8 июля власти России ввели запрет на экспорт дизельного топлива в связи с продолжающимися проблемами на топливном рынке, которые сохраняются в стране с мая.

В Минэнерго также поясняли, что запрет на экспорт дизельного топлива был введен не потому что оно кончается, а для увеличения запасов и предотвращения ажиотажного спроса.

В свою очередь, глава Минпромторга РФ Антон Алиханов подчеркнул, что временные топливные ограничения в России не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах. Действующие меры сказываются только на логистике.

Новак заявил о наполнении рынка дизелем после запрета на экспорт

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