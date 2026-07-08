В России ввели запрет на экспорт дизеля

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Власти России ввели запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании с Владимиром Путиным.

"Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок", – сказал он.

По словам вице-премьера, РФ в июле начинает импорт топлива из других стран. Также в стране наращивают дополнительно объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса.

Кроме того, кабмин отработал с РЖД возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы для того, чтобы обеспечить экономические условия для импортного топлива. Правительство продолжает предпринимать дополнительные меры для стабилизации ситуации.

Вместе с тем, уточнил Новак, хоть ситуация с топливом частично стабилизировалась, она пока остается непростой. В частности, спрос на топливо вырос примерно на треть из-за ажиотажа, что привело к нагрузке на АЗС. Это привело к дополнительным нагрузкам на заправочные сети, увеличению количества автомобилей на колонку и рост времени заправки.

"В целях стабилизации ситуации на внутреннем рынке были приняты следующие меры. Во-первых, увеличили загрузку действующих заводов до максимального уровня, направили на рынок ранее накопленные объемы топлива, сократили сроки текущих ремонтов. Плановые ремонты перенесли на более поздний срок", – заключил Новак.

Как уточнили на сайте правительства России, полный запрет на экспорт дизеля будет действовать до 31 июля. Единственное исключение из него будут составлять поставки, которые осуществляются в рамках межправительственных соглашений.

Ситуация на российском топливном рынке остается напряженной с мая. В связи с этим правительство поручило профильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям оперативно принимать все возможные меры для недопущения локальных сбоев в поставках топлива.

Также было объявлено о масштабном импорте бензина из стран дальнего зарубежья, включая Индию, и о снижении требований к качеству топлива.

Данные шаги, по мнению эксперта Игоря Юшкова, поспособствуют частичному разрешению кризиса уже к сентябрю. По его словам, с этого месяца начнется интенсивное снижение объема потребления бензина, которое продлится до ноября.

В свою очередь, глава Минпромторга РФ Антон Алиханов подчеркнул, что временные топливные ограничения в России не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах. Действующие меры сказываются только на логистике.