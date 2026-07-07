Энергетик Юшков допустил, что топливный кризис в РФ может завершиться к сентябрю

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Топливный кризис в России может частично решиться уже к сентябрю за счет принимаемых кабмином мер и иных факторов. Об этом в беседе с "Абзацем" заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Речь идет о масштабном импорте бензина из стран дальнего зарубежья, включая Индию, и о снижении требований к качеству топлива. В частности, в РФ разрешили оборот бензина "Евро-3", а не только "Евро-5", для тех предприятий, где ремонтируется оборудование, необходимое для доводки качества топлива до нужных значений.



"Кроме того, с сентября начинает довольно интенсивно снижаться объем потребления бензина. Люди меньше начинают ездить на машинах, все приезжают обратно в города из отпусков и с дач", – отметил эксперт.

К ноябрю потребление топлива снизится еще больше, так как многие зимой ставят автомобили в гараж.

В настоящее время эксперт посоветовал не паниковать и не закупать горючее впрок, а пересаживаться на авто с дизельными двигателями. Также по возможности стоит сократить использование машин на бензине для путешествий, отдавая предпочтение самолетам и поездам.

Ситуация на внутреннем рынке топлива остается напряженной, заявлял ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Профильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям в России уже поручено оперативно принимать все возможные меры для недопущения локальных сбоев в поставках топлива.

