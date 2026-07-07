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07 июля, 17:59

Культура

Причиной смерти участника ВИА "Песняры" Мисевича мог стать оторвавшийся тромб

Фото: ТАСС/Вероника Зорина

Предварительной причиной смерти сооснователя и участника ВИА "Песняры", заслуженного артиста Белоруссии Владислава Мисевича стал оторвавшийся тромб. Об этом сообщил коллега музыканта Валерий Дайнеко в беседе с порталом Onlíner.

По его словам, он созвонился с вдовой артиста Ольгой, которая рассказала, что за день до кончины Мисевич катался на роликах, затем принял контрастный душ и почувствовал себя плохо.

"Вероятно, оторвался тромб. Эта проблема беспокоила его с детства", – поделился Дайнеко.

Коллега также вспомнил, что Мисевич всегда поддерживал отличную физическую форму, занимаясь зимой лыжами и коньками, а летом катаясь на роликах.

Вместе с тем Дайнеко уточнил, что церемония прощания запланирована на четверг, 9 июля, поскольку к этой дате вернется из-за границы единственная дочь артиста Каролина.

Своими воспоминаниями о Мисевиче поделился и бывший звукорежиссер ВИА "Песняры" Сергей Осипов, отметивший, что музыкант в последние годы развивал сольную карьеру. В частности, 25 июля он планировал провести концерт под Быховом.

"Влад был активным, в хорошей форме, и его внезапный уход – для нас шок, конечно. Как коллега он был требовательный к исполнительскому искусству, сохраняя то самое "песняровское качество" в своей работе", – добавил Осипов.

О смерти Мисевича стало известно 7 июля. Артист скончался в Минске в возрасте 81 года. Он был участником ВИА "Песняры" в период с 1968 по 1992 год, а также в 1998-м. Сразу после музыкант создал коллектив ВИА "Белорусские песняры", частью которого оставался до 2021 года. В 1979-м его удостоили звания заслуженного артиста Белорусской ССР.

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