Умер экс-музыкант группы "Машина времени" Николай Ксенофонтов

Фото: vk.com/kalymba

Экс-музыкант групп "Квартал", "Сплин" и "Машина времени" Николай Ксенофонтов умер в возрасте 64 лет, сообщила калужская телерадиокомпания "Ника ТВ".

По данным телерадиокомпании, перкуссионист и барабанщик скончался 6 мая. Уточняется, что Ксенофонтов перенес сосудистую катастрофу, однако болезнь взяла верх.

Там добавили, что похоронят музыканта 9 мая на родине, в селе Березичи под Козельском.

Ксенофонтов был перкуссионистом, барабанщиком и певцом. В 1991 году он вместе с Артуром Пилявиным основал рок-группу "Квартал", где выступал как перкуссионист, аранжировщик, бэк-вокалист и композитор.

Также музыкант принимал участие в записи альбомов групп "Машина времени", "Несчастный случай", "Маша и медведи" и "Сплин".