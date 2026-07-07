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07 июля, 17:17

Происшествия

На Урале мужчина открыл стрельбу из пневматики по детям, которые зашли на его участок

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Житель Свердловской области начал стрелять из пневматического пистолета по детям, которые ходили по его участку. Один из них пострадал, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых в комментарии ТАСС.

Случай произошел в одном из коттеджных поселков Березовского.

"Мужчине не понравилось, что по его участку ходят неизвестные, он им сделал замечание, но они проигнорировали, в результате чего гражданин достал, по предварительным данным, пневматический пистолет и ранил одного из несовершеннолетних", – сообщил он.

Пострадавший получил царапину. Подростка и его отца опросили сотрудники правоохранительных органов. Личность стрелявшего установлена, им оказался мужчина 1983 года рождения.

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